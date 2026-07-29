Nowy budynek klubowy powstanie na stadionie w Jasieniu. Pomieści też szatnie dla sportowców. Na obiekcie przy ulicy Żarskiej powstanie też cała niezbędna infrastruktura techniczna.

– Umowa na wykonanie zadania została już podpisana – informuje Małgorzata Zimna, burmistrzyni Jasienia.

Ostatecznie szatnie kosztować będą 545 tysięcy złotych. Na tę sumę składa się pozyskane 175 tysięcy z urzędu marszałkowskiego oraz 175 tysięcy z ministerstwa sportu. Umowa zakłada m.in. wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, kanalizacyjnego, wodociągowego, dostawę i montaż koszy na odpady, stojaków na rowery, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz utwardzenie terenu i posadowienie kontenerów tworzących szatnię.