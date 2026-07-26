Po raz kolejny do Żagania zawitało tango. Przy placu Słowiańskim w miejskiej przestrzeni mieszkańcy mogli oglądać tańczące pary. Wszystko za sprawą ósmej już edycji wydarzenia pod nazwą Tango Rococo.

Do miasta przyjechało ponad 150 tancerzy z całej Europy. – Przez dwa ostatnie lata deszcz krzyżował nam plany związane z pokazami na zewnątrz, ale w tym roku się udało. Bardzo nas cieszy, że taniec ogląda tak wiele osób – mówi organizatorka imprezy Monika Parker:

– Tango to dialog i improwizacja. Jest w tym coś magicznego. Warto tu przyjechać po raz kolejny – mówią uczestniczki festiwalu:

– Pięknie to wygląda. Aż miło się patrzy. Dobrze, że ten projekt wciąż się odbywa w mieście – mówią mieszkańcy:

Dodajmy, że w Żaganiu tango tańczą także Australijczycy, Finowie, Szwedzi czy Czesi.