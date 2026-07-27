Junior AZS AWF Gorzów Mateusz Augustyniak zdobył srebrny medal w olimpijskiej konkurencji C2 na 1000 metrów podczas kajakarskich Mistrzostw Europy młodzieżowców i juniorów w węgierskim Szeged.

Gorzowianin i jego partner z dwójki bydgoszczanin Oskar Dekowski ustąpili tylko osadzie niemieckiej a o ponad sekundę wyprzedzili trzecich na mecie występujących pod neutralną flagą Białorusinów:

Augustyniak i Dekowski zajęli też 6. miejsce w dwójce na 500 metrów. W kategorii młodzieżowców 4. miejsce w olimpijskiej konkurencji K2 na 500 metrów wywalczyło dwóch gorzowian: Mateusz Kubalski z KS G`Power i Norbert Midloch z Admiry, którzy także zajęli 7. lokatę w dwójce na 1000:

Tomasz Burko, młodzieżowiec Admiry może być zadowolony z 6. miejsca osiągniętego wraz z kolegami z czwórki na 500. W jedynce na 1000 uplasował się na 9. lokacie w finale B:

Ponadto z 4. miejscem wraca z Węgier Maciej Falbagowski z KKS Nowa Sól, pływający w C4 mix na 500 metrów. Junior Admiry Adam Kuścińsku był 8. w K1 na 1000 metrów a zawodnicy G`Power Maciej Bargiel i Bartosz Kulpa oraz Amelia Turczyk z Nowej Soli plasowali się na dalszych lokatach.