O słynnym greckim eposie „Odyseja” i jego obecności we współczesnej kulturze będzie można usłyszeć podczas spotkania organizowanego przez Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, we współpracy z Fundacją Tłocznia.

Historia Odyseusza od tysięcy lat inspiruje twórców i odbiorców kultury.

Jak podkreśla dyrektor muzeum dr Arkadiusz Michalak, opowieść ta pozostaje aktualna mimo upływu czasu:

– Wydarzenie odbędzie się dwa tygodnie po kinowej premierze filmu „Odyseja” Christophera Nolana:

– Wykład poświęcony historii Odyseusza i najnowszej filmowej adaptacji poprowadzi dr hab. Andrzej Gillmeister, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego – dodaje dr Arkadiusz Michalak:

– Wydarzenie jest skierowane zarówno do osób, które dobrze znają historię Odyseusza, jak i tych, którzy dopiero chcą ją poznać:

Po wykładzie zaplanowano prezentację połączoną z występem muzycznym. Maciej Rychły zabierze uczestników w podróż do czasów starożytnej Grecji, prezentując rekonstrukcje dawnych utworów, grecką notację muzyczną i brzmienia sprzed około 2500 lat.

Spotkanie odbędzie się w piątek (31.08), o godzinie 17:00 w Sali Szeptów przy ulicy Sowińskiego 1A w Zielonej Górze. Wstęp jest bezpłatny.

Dodajmy, że wykład ,,Odyseusz na miarę naszych czasów. Mit – historia i (pop)kultura w ,,Odysei” Christophera Nolana” finansowany jest ze środków Miasta Zielona Góra w ramach Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2026.