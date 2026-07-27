Dawny ogródek jordanowski w Sulęcinie ma odzyskać blask i znów tętnić życiem. Dziś marszałek województwa Sebastian Ciemnoczołowski przekazał burmistrzowi miasta symboliczny czek na ponad 6,5 mln zł w ramach dofinansowania na tak zwaną rewitalizację.
– Łączna wartość projektu wynosi blisko 9,5 mln zł. Oprócz ogródka jordanowskiego rewitalizację przejdą podwórka przy ulicach Batorego i Mariańskiej. Z kolei na odcinku od placu Czarnieckiego do ul. Kościuszki pojawi się nowe oświetlenie, monitoring, nasadzenia zieleni i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami – mówi Dariusz Ejchart, burmistrz Sulęcina:
Jak wspomniał burmistrz, o odnowienie ogródka jordanowskiego zabiegali seniorzy. – Nasz głos został wysłuchany – cieszy się Tadeusz Kaźmierczak, przewodniczący sulęcińsksiej rady seniorów:
Urząd marszałkowski na projekty rewitalizacyjne rozdysponował w ostatnich miesiącach około 100 mln zł, dotując 11 projektów. Po kolejne środki samorządy będą mogły się starać już w nowej, unijnej perspektywie.
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