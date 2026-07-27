W ramach projektu pod nazwą „Łowcy Zmysłów” w przedszkolu Dalej Razem w Żaganiu odbędą się otwarte warsztaty sensoryczne. Jutrzejsze zabawy z fakturami i smakami połączono z charytatywną akcją pomocy chorej dziewczynce.

Nauczyciele placówki z oddziałami dla dzieci z autyzmem poprowadzą zajęcia z multisensoryki. – Zachęcamy najmłodszych do wzięcia udziału w ciekawej zabawie. Będzie to podróż po mapie pełnej smaków, zapachów i dotyku różnych faktur. To także ważna integracja dla naszych podopiecznych. Czas aktywności połączymy z pomocą dla chorej Neli, o czym więcej znaleźć można w naszych mediach społecznościowych – mówi Jolanta Szysz z żagańskiego przedszkola:

Początek jutrzejszego spotkania godzina 10.00.