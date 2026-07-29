Gościem Daniela Rutkowskiego jest Maciej Buszkiewicz przewodniczący klubu radnych Gorzów Plus w gorzowskiej Radzie Miasta
https://youtu.be/qiXUaXpynKA
Gościem Daniela Rutkowskiego jest Maciej Buszkiewicz przewodniczący klubu radnych Gorzów Plus w gorzowskiej Radzie Miasta
https://youtu.be/qiXUaXpynKA
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