Przez 4 ostatnie dni argentyńskie tango rozbrzmiewało w Żaganiu. W miejskich przestrzeniach można było oglądać milongi i obserwować tancerzy. Była to już 8 edycja wydarzenia pod nazwą Tango Rococo.

W sumie z różnych stron kraju i Europy przyjechało blisko 150 osób. Cykl tanecznych spotkań otworzyło przedstawienie przybliżające historię powstania tańca. Najwięcej jednak emocji dostarczały mieszkaniom pokazy na ulicach miasta i pałacowym dziedzińcu. – Pięknie to wygląda. Jest jakaś magnetyczna siła w tym, co prezentują pary. Aż miło się na to patrzy – mówią Żaganianki. Sami uczestnicy projektu podkreślają, że miasto ma klimat sprzyjający tanecznym spotkaniom. – Wracamy tu z chęcią. A jak się już tu jest, wystarczy tylko wczuć się w partnera i dać ponieść rytmom tanga – zaznaczają: