Igor Kordun wygrał Indywidualny Puchar Ekstraligi U17 w Gorzowie. Wychowanek Stali Gorzów zdobył w zawodach 14 punktów. Drugie miejsce z 12 punktami na koncie zajął Mikołaj Duchiński z PRES Grupa Deweleoperska Toruń. Trzeci z taka samą zdobyczą punktów był Krzysztof Harendarczyk reprezentujący Betard Spartę Wrocław. Blisko podium był Kacper Sobkowiak, reprezentant Stali Gorzów zajął ostatecznie czwarte miejsce w turnieju. Najlepiej z ekipy Falubazu Zielona Góra zaprezentował się Rafał Sękowski, który z ośmioma punktami zakończył ściganie na ósmym miejscu.

Piotr Paluch trener Stali Gorzów po zawodach mocno komplementował swoich podopiecznych.

Zadowolony z zawodów był również szkoleniowiec Falubazu Zielona Góra Aleksander Janas.