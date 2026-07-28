Trwają zapisy na turniej tenisa ziemnego z okazji święta Czarnej Dywizji. Pierwsze rozgrywki ruszają w Żaganiu 1 sierpnia. Chętni mają ostatnie dni na wpisanie się na listę. Udział w turnieju jest darmowy.

Turniej na kortach przy klubie wojskowym poprowadzi Stowarzyszenie Top Spin Żagań. – Zachęcamy do zgłaszania się i spróbowania swoich sił w rywalizacji. Dla najlepszych przewidzieliśmy nagrody. Nasze działania wspiera także klub i wojsko – mówi wiceprezes stowarzyszenia Karol Torbus:

Więcej na temat turnieju znaleźć można w mediach społecznościowych organizatorów.