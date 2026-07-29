Żagań otrzymał ponad milion złotych w ramach programu rządowego Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Samorząd przeznaczy pieniądze na dokumentację budowy magazynu na sprzęt do zwalczania klęsk żywiołowych.

Lubuski Urząd Wojewódzki przekazał w ramach ostatnich umów 11,5 miliona złotych do samorządów. – Cieszymy się, że znaleźliśmy się w tym gronie. Dzięki temu wzmocnimy naszą odporność na ewentualne zagrożenia i ochronę mieszkańców miasta – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

Żagań jest jedną z 11 gmin województwa, która otrzymała finansową pomoc na realizację zadań w ramach programu.