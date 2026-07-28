Żużlowcy Falubazu Zielona Góra zajęli drugie miejsce w turnieju U-24 Ekstraligi. W Lublinie Falubaz zdobył 32 punkty – najwięcej Oskar Hurysz 11 i William Cairns 10 oraz Mitchell McDiarmid 9 i Slater Lightcap 2.

Mówi kierownik zielonogórskiej drużyny Przemysław Cukiernik:

W Lublinie wygrała ekipa Włókniarza Częstochowa 34. Na trzecim miejscu Unia Leszno 24, a na ostatnim Motor Lublin 18.

Punktacja: (za Sportowe Fakty.pl):

I. Krono-Plast Włókniarz Częstochowa – 34 pkt.

13. Szymon Ludwiczak – 13+1 (2,3,3,2*,3)

14. Kacper Halkiewicz – 7+2 (1*,1,2*,3)

15. Alan Ciurzyński – 4 (1,2,0,1)

16. Sebastian Szostak – 10+1 (3,1,1,3,2*)

20. Franciszek Karczewski – NS

II. Falubaz Zielona Góra – 32 pkt.

5. Oskar Hurysz – 11+1 (3,3,2*,3)

6. Mitchell McDiarmid – 9+1 (2*,0,3,2,2)

7. William Cairns – 10+1 (3,3,3,0,1*)

8. Slater Lightcap – 2 (0,1,1,0)

18. Bartosz Rudolf – NS

III. Unia Leszno – 24 pkt.

9. Kacper Mania – 9+1 (3,1*,1,3,1)

10. Jakub Żurek – 4+1 (1,2,0,1*)

11. Maksymilian Kostera – 7 (0,2,3,2)

12. Emil Konieczny – 4+1 (2,u,0,2*,w)

IV. Motor Lublin – 18 pkt.

1. Bartosz Jaworski – 5 (1,2,2,0,0)

2. Michał Psiuk – 2+1 (0,d,1*,1)

3. Karol Szmyd – 0 (d,d,-,-)

4. Sven Cerjak – 11 (2,3,2,1,3)

17. Paweł Czaus – 0 (0,w)