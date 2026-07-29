Ponad 4 miliony złotych otrzyma Lubsko na budowę amfiteatru przy Bibliotece-Centrum Kultury. W ramach zadania powstanie obiekt z trybunami dla widzów i zadaszeniem. Szacowany koszt inwestycji to 5 milionów złotych.

Amfiteatr będzie dopełnieniem powstałej sceny plenerowej przy budynku placówki kultury.

– Pomysł narodził się jakiś czas temu i konsekwentnie, krok po kroku zbliżamy się do jego realizacji. Oczywiście będziemy też musieli dołożyć pieniądze z gminnej kasy – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

Inwestycja ma potrwać półtora roku.