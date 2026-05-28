TVP ogłosiła program 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Między 4 a 7 czerwca odbędą się tam m.in. recitale jubileuszowe Anny Wyszkoni, Justyny Steczkowskiej i Lady Pank. Zaplanowano też koncerty poświęcone twórczości Bogdana Olewicza, Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej.

Opolski festiwal rozpocznie się w czwartek 4 czerwca koncertem „Debiutów”, który poprowadzą Gabi Drzewiecka, Ralph Kaminski oraz Artur Orzech. Na scenie wystąpią Martyna Baranowska, Jacko Brango, Sara Girgis, Michał Grobelny, Ola Kędra, Karolina Charko, Julia Wasielewska, Maja Oleśków, Małgorzata Boć i zespół 21 Gram.

Nim widzowie poznają werdykt, usłyszą największe przeboje Anny Wyszkoni. Piosenkarka wystąpi z recitalem podsumowującym 30 lat jej pracy artystycznej. Na scenie pojawią się również Staś Kukulski, Daniel Godson, Natalia Szroeder, Anna Maria Jopek, Kamil Bednarek, Sławek Uniatowski, Natalia Przybysz, Antek i Kuba Soyka oraz Doda.

Czwartek to również „Superjedynki” z największymi przebojami artystów, którzy reprezentują różne pokolenia i style muzyczne. Ten koncert poprowadzą: Aleksandra Kostrzewska, Bartosz Cebeńko, Mateusz Jędraś oraz Maciej Orłoś. Przed publicznością zaprezentują się Ralph Kaminski, Natalia Kukulska, Afromental, Renata Przemyk, Dżem, Kombii, Luxtorpeda, Nocny Kochanek, Majka Jeżowska i Dawid Kwiatkowski.

Koncert „Premiery” rozpocznie drugi dzień festiwalu. Jego gospodarzami będą Paulina Chylewska i Łukasz Nowicki. Zaśpiewają zwyciężczynie ubiegłorocznego konkursu: Anna Iwanek – laureatka nagrody jury, oraz Katarzyna Żak – laureatka Nagrody im. Karola Musioła (przyznanej przez publiczność). Wystąpią: Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy, Patrycja Markowska („Fale”); Michał Wiśniewski („Do moich dzieci”); Kuba Szmajkowski („Porto”); Vix.N („Stara dusza”); Poparzeni Kawą Trzy („Twoje oczy”); Maciej Skiba („Wołam”); Darya i Fabijański („Nieidealna”); Krzysztof Iwaneczko („Zatrzymaj się”); Sargis („Ziemia”) oraz zwycięzca 16. edycji „The Voice of Poland – Jan Piwowarczyk („Halo Houston”). Po wszystkich prezentacjach, w trakcie liczenia głosów telewidzów, zaplanowano recital Justyny Steczkowskiej z okazji 30-lecia jej pracy artystycznej.

Kolejnym punktem programu będzie koncert „Hip Hop. Jedno Podwórko 2”. Jego pierwsza odsłona, z 2025 r., zbudowała narrację wokół korzeni i tożsamości trzech pokoleń polskiej sceny rapowej. Tym razem wystąpią Vienio X Kosi, DonGuralesko, Fukaj X Zalia, Łona, Sarius, Ryfa Ri, Eldo, Grammatik, OG Kamka, Molesta Ewenement i Numer Raz. Będzie też jeden zaskakujący duet, który organizatorzy ogłoszą niebawem. Kierownikiem artystycznym projektu jest Vienio, a koncert poprowadzi Tomasz Kleyff CNE.

Sobota stoi pod znakiem widowiska „Autobiografia”, które poświęcone jest twórczości Bogdana Olewicza, autora tekstów piosenek, z okazji jego 80. urodzin. Przeboje Olewicza – w tym „Autobiografię” Perfectu – w nowych i oryginalnych aranżacjach zaśpiewają Krzysztof Cugowski i Zespół Mistrzów, Doda, Natalia Kukulska, Kuba Badach, Perfect & Łukasz Drapała, Alicja, Mietek Szcześniak, Krystyna Prońko, Kamil Bednarek, Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem, Golden Life, Universe, Urszula, Olga Szomańska, Natalia Sikora, Janusz Radek, Maciej Balcar, Andrzej Rybiński, Halina Mlynkova, Michał Lech i Echomotion. Prowadzącymi będą Ola Budka i Marek Niedźwiecki.

Następnie odbędzie się „Kabareton”. Jego głównym bohaterem będzie Kabaret Neonówka świętujący 26-lecie działalności.

Niedziela w Opolu rozpocznie się od koncertu z okazji 45-lecia Lady Pank. Zespół zagra ponadgodzinny recital. Wydarzenie to poprowadzi Piotr Stelmach.

Później publiczność będzie mogła posłuchać nowych wersji utworów dwóch wybitnych artystek związanych z opolskim festiwalem – Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. Z ich piosenkami, w ramach koncertu „Kiedy mnie już nie będzie… – w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej”, zmierzą się Hanna Śleszyńska, Natalia Szroeder, Piotr Polk, Kuba Badach, Igor Herbut, Zbigniew Zamachowski, Alicja, Maciej Musiałowski, Łukasz Zagrobelny, Katarzyna Żak, Katarzyna Dąbrowska, Ewa Błaszczyk, Maciej Zakościelny, Adam Nowak, Olga Bończyk, Dorota Miśkiewicz i Wiktor Zborowski.