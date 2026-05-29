W niedzielę przedzamczem żagańskiego pałacu książęcego zawładną najmłodsi mieszkańcy miasta. Z okazji Dnia Dziecka organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Nie zabraknie warsztatów, eksperymentów i innych propozycji.

W trakcie wydarzenia zaplanowano także kiermasz zabawek. – Zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie i integracji. Okolica zamieni się w centrum dziecięcej radości, a balonowy świat na pewno przyciągnie zaciekawionych. W fosie będzie okazja do pokonania specjalnego toru przeszkód. Oczywiście będzie też coś słodkiego – mówi dyrektorka Żagańskiego Pałacu Kultury Karolina Gałązka:

