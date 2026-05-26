Utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w Wielkopolsce mogą potrwać jeszcze dwa dni.

Radosław Śledziński z PKP PLK mówi, że służby usuwają wykolejony pociąg z trasy:

Naprawa uszkodzonych elementów rozpocznie się po usunięciu pociągu z miejsca wypadku. Wymienione muszą zostać słup trakcyjny i fragment torów:

We wczorajszym (25 maja) zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym bez rogatek pod Rogoźnem zginął kierowca auta. Kilkunastu pasażerów szynobusu nie odniosło poważnych obrażeń.

Na miejscu wypadku pracują specjaliści z Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Policja zakończyła działania na miejscu katastrofy kolejowej w Garbatce

Wszystkie działania i czynności procesowe w miejscowości Garbatka koło Rogoźna, gdzie doszło do katastrofy kolejowej, już zakończyliśmy – poinformował we wtorek rano rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak. W zderzeniu pociągu i ciężarówki zginęła jedna osoba.

Do wypadku na przejeździe925 maja) kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim doszło w poniedziałkowe popołudnie. W zderzeniu pociągu i ciężarówki zginął kierowca ciężarówki, a kilkanaście osób podróżujących pociągiem odniosło lekkie obrażenia. Linia między Poznaniem a Piłą jest zablokowana.

We wtorek rano rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak przekazał, że działania policji na miejscu zdarzenia już się zakończyły.

Wszystkie działania i czynności procesowe w miejscowości Garbatka koło Rogoźna, gdzie doszło do katastrofy kolejowej, już zakończyliśmy. Zakończyliśmy przede wszystkim szczegółowe oględziny pociągu oraz ciężarówki biorącej udział w tym wypadku

– powiedział.

Dodał, że cały ten teren został teraz przekazany Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, która będzie zajmować się tą sprawą.

Mamy też informację, że służby techniczne PKP przygotowują plan postawienia tego wykolejonego pociągu na torach oraz oceniać będą infrastrukturę w tym miejscu tak, żeby mieć pewność, że przywrócony ruch pociągów na tej linii kolejowej będzie odbywał się w sposób bezpieczny

– podkreślił Borowiak.

W opublikowanym w poniedziałek wieczorem oświadczeniu samorządowej spółki Koleje Wielkopolskie podano, że w momencie wypadku pociągiem podróżowało 16 pasażerów.

Jedna osoba z urazem głowy została profilaktycznie przewieziona do szpitala w Szamotułach. Pozostali podróżni otrzymali niezbędną pomoc i wsparcie. W składzie znajdowali się również maszynista oraz kierownik pociągu. Maszynista pozostaje pod opieką i składa wyjaśnienia odpowiednim służbom

– wskazano w komunikacie.

Zapewniono przy tym, że spółka zapewni wsparcie psychologiczne wszystkim pracownikom uczestniczącym w wypadku.

Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK powiedziała PAP, że do wypadku doszło na przejeździe zabezpieczonym znakami: krzyżem św. Andrzeja i znakiem STOP.

Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. W wyniku zderzenia pociąg wykoleił się, a jednotorowa linia jest zablokowana. W związku z tym pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu pociągów.

Podnoszenie wykolejonego pociągu

W Garbatce trwa operacja podnoszenia wykolejonego pociągu.

Na miejscu jest reporter Polskiego Radia Poznań Grzegorz Ługawiak.

Tory w miejscu wypadku są uszkodzone

Tory w miejscu wczorajszego (25 maja) wypadku w Garbatce są uszkodzone. Jest wyboczenie toru i to znaczne – powiedział dziś ( 26 maja) w Polskim Radiu Poznań prezes Kolei Wielkopolskich.

Marek Nitkowski przyznał, że przywrócenie ruchu na trasie kolejowej z Poznania do Piły nie będzie proste i szybkie. Powiedział, że na razie nie są znane przyczyny wypadku.

Służby zabezpieczyły monitoring z pojazdu.

Jeden z rejestratorów jest uszkodzony, ale z drugim jesteśmy na etapie sczytywania danych

– powiedział prezes Kolei Wielkopolskich.

Marek Nitkowski mówił, że w zeszłym roku spółka zanotowała na takich przejazdach kolejowych dwa zdarzenia, a w tym roku jest już ich pięć.

To jest niepokojące

– przyznał gość Polskiego Radia Poznań.

Utrudnienia w ruchu po wypadku kolejowym w Garbatce

Między Obornikami Wielkopolskimi a Rogoźnem występują utrudnienia w ruchu kolejowym. Uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Część pociągów kursuje objazdami.

Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu powiedział, że funkcjonariusze zakończyli działania na miejscu.

Bieżące informacje na temat utrudnień w ruchu kolejowym znajdziecie na stronie >>koleje-wielkopolskie.com.pl<<.