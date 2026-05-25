Zakończyła się odbudowa brzegów stawu w Dąbrówce Małej. To wspólna inicjatywa radnego i sołtysa tej miejscowości, realizowana dzięki środkom z funduszu sołeckiego oraz budżetu gminy Szczaniec. Staw jest dla mieszkańców swoistym „oczkiem wodnym”, ale może też być w razie potrzeby wykorzystany przez straż pożarną.

– Takie działania pokazują, jak wiele można osiągnąć dzięki współpracy i zaangażowaniu lokalnej społeczności – mówi Maciej Sieńkowski, wójt gminy Szczaniec.

Choć staw był modernizowany ponad 5 lat temu, postępująca degradacja brzegów wymagała podjęcia dodatkowych prac.