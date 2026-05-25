To będzie wyjątkowe święto – zapowiadają organizatorzy tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Oblicza Tradycji”. Impreza wpisze się w jubileusz 30-lecia Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

– Wystartujemy w Zielonej Górze, na Placu Teatralnym 2 lipca, ale będziemy też w innych ośrodkach regionu – mówiła na antenie Radia Zielona Góra Anna Komar, dyrektor instytucji:

Tegoroczny Festiwal Folkloru potrwa do 5 lipca. Na święto muzyki i tańca przyjadą zespoły z kraju i zagranicy. Będą parady, prezentacje strojów i tanecznych umiejętności oraz kultura ludowa „od kuchni” – zapowiadają organizatorzy:

Tradycyjnie mieszkańcom zaprezentuje się także Lubuski Zespół Pieśni i Tańca. W poprzednich latach gośćmi imprezy były zespoły m.in. z Meksyku, Senegalu, Rumunii czy Turcji.