Ściany budynku przy Targowej pilnie zabezpieczone przed zawaleniem. Teraz czas na ekspertyzy, po których zapadną decyzję co dalej z obiektem.

Wciąż trwa akcja ratunkowa budynku, w którym znajdował się park trampolin – to właśnie tam w niedzielę we wczesnych godzinach porannych doszło do poważnego pożaru. Na miejscu wciąż pracują specjaliści na czele z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Wydałam pilne polecenie o zabezpieczeniu ścian – mówi inspektor Katarzyna Piechocka.

Zabezpieczony został nie tylko sam budynek, ale też teren wokół niego. Prosimy o ostrożność – apeluje Joanna Kasprzak-Perka, prezes Gorzowskiego Rynku Hurtowego.

Na razie nie są znane przyczyny wybuchu pożaru. Nie wiadomo też co dalej z budynkiem, który od środka praktycznie w całości uległ spaleniu. Decyzja o tym czy zostanie wyburzony czy będzie remontowany zapadnie dopiero p wykonaniu wszystkich niezbędnych ekspertyz. W związku z pożarem tymczasowo zamknięte zostały również pobliskie lokale handlowe zlokalizowane na GRH. Póki co nie ma tam jednak większego zagrożenia, więc wkrótce powinny zacząć normalnie działać – dodaje inspektor.

Przypomnijmy: pożar wybuchł w niedzielę około godziny 5:30 rano. Z ogniem walczyła 26 zastępów straży pożarnej. Na szczęście nikomu nic się nie stało.