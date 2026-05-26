Zakończył się remont sali sportowej i korytarzy w Szkole Podstawowej imienia św. Jana Pawła II w Miodnicy. Placówka otrzymała na realizację robót pieniądze z żagańskiej gminy. Koszt zadania to około 130 tysięcy złotych.

Roboty zakończono tuż przed jubileuszem 80 lat funkcjonowania szkoły. – Zdążyliśmy z pracami dosłownie na ostatni dzwonek. Mamy teraz komfortowe warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Odświeżyliśmy również skrzydła korytarzy w obiekcie – mówi dyrektor Krzysztof Bugajny:

Do szkoły w Miodnicy uczęszcza około 70 uczniów.