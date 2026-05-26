Zakończył się 1 etap przebudowy drogi gminnej prowadzącej z Żagania do Małego Bożnowa. Koszt zadania to około 700 tysięcy złotych. Inwestycja w całości finansowana jest z pieniędzy żagańskiej gminy. Trwa modernizacja drugiego odcinka.

W ramach robót poszerzono między innymi jezdnię. – Do tej pory kierowcy musieli zjeżdżać na pobocze, aby móc się minąć. Teraz jest znacznie szerzej. Droga była w fatalnym już stanie. Prace realizowaliśmy praktycznie od podstaw – mówi wójt Leszek Ochrymczuk:

– Są też utwardzone pobocza i wykonane odprowadzenia wody – zaznacza włodarz gminy:

Całość inwestycji obejmującej dwa etapy to koło 1,5 kilometra nawierzchni.