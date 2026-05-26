Centrum Usług Społecznych w Żaganiu uruchamia nowe usługi dla mieszkańców. Trwa analiza ofert złożonych w ramach przetargu. Za chwilę osoby z niepełnosprawnościami czy seniorzy będą mogli skorzystać z mobilnych porad specjalistów.

W ofercie znajdzie się także pomoc w drobnych naprawach z dojazdem do domu.

– Działa już tak zwany smaczny posiłek zarówno stacjonarnie, jak i z dowozem do tych, którzy mają problem z samodzielnym przemieszczaniem się. Przed nami kolejne z proponowanych usług. Aby móc skorzystać z tych świadczeń trzeba zgłosić się do naszych koordynatorów projektów – mówi dyrektor CUS Piotr Puchalski:

Dodajmy, że na zmianę struktury, przebudowę pomieszczeń budynku przy ulicy Włókniarzy oraz nowe usługi Żagań otrzymał 3 miliony złotych dofinansowania.