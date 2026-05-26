W czerwcu, o czym informowaliśmy, odbędą się obchody sześćsetnej rocznicy powstania Rogozińca. Niestety, nie będą one mogły być przeprowadzone w sali wiejskiej, bo trwa w niej remont.

– Jubileusz właściwie przypadał w tamtym roku, ale chcieliśmy przeprowadzić remont tego miejsca. Niestety, wszystko się przesunęło i skumulowało w tym roku – tłumaczy Wiesław Czyczerski, burmistrz gminy Zbąszynek.

Tak więc opóźniony o rok jubileusz sześćsetlecia Rogozińca odbędzie się na placu przed salą wiejską. Tyle, że w tej chwili plac zajmują materiały budowlane. Burmistrz zapewnia, że na dzień święta zostaną usunięte, a na wypadek niepogody przygotowane zostały namioty.