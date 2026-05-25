Uroczystości pod pomnikiem Witolda Pileckiego w Gorzowie. Z okazji rocznicy jego śmierci oficjalnie złożono kwiaty.

Jak co roku w dzień śmierci Witolda Pileckiego pod jego pomnikiem znajdującym się przy stacji miejskiej oficjalnie złożono kwiaty i oddano honory. To tradycyjny sposób, by uczcić pamięć żołnierza Armii Krajowej, rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego. To ważne, by pamiętać o takich osobach – mówił Maciej Sawicki, wicewojewoda lubuski.

Witold Pilecki był polskim oficerem kawalerii, żołnierzem podziemia i jednym z największych bohaterów II wojny światowej. Jak podkreśla Robert Surowiec, przewodniczący gorzowskiej Rady Miasta: szczególnie w tych czasach warto przypominać o prawdziwych bohaterach.

Dziś Pilecki jest uznawany za symbol odwagi i poświęcenia. Jego historia przez wiele lat była ukrywana przez władze komunistyczne, a pełne uznanie przyszło dopiero po 1989 roku.