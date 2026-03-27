Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła akcję przeciwko nielegalnemu hazardowi na terenie czterech województw. Zabezpieczono 154 nielegalne automaty do gier oraz ponad 820 tys. zł. w gotówce. Zatrzymano 30 osób.

Akcja przeprowadzona została na terenie województw: wielkopolskiego, lubuskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego.

Funkcjonariusze przeszukali 80 lokalizacji i zabezpieczyli 154 nielegalne urządzenia do gier oraz 820 tys. zł. Jednocześnie we współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej na kontach bankowych firm zaangażowanych w przestępczy proceder zablokowano kwotę 803 tys. zł

– poinformowała rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska.

Zatrzymano 30 osób podejrzanych o organizowanie i prowadzenie nielegalnej działalności hazardowej. Wobec czterech osób złożono wnioski o areszt, wobec pozostałych zastosowano zakaz opuszczania kraju oraz dozór policyjny.

Łącznie w akcji wzięło udział 563 funkcjonariuszy i pracowników z 14 Urzędów Celno-Skarbowych: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, podlaskiego oraz mazowieckiego. W działaniach brali udział również funkcjonariusze z Wydziału Działań Taktyczno-Operacyjnych z Ministerstwa Finansów.