Futboliści amerykańscy Watahy Zielona Góra podejmą w sobotę (28 marca) Olsztyn Lakers w ramach inauguracji nowego sezonu Polskiej Futbol Ligi.

Rywal to szósta drużyna grupy północnej ubiegłej kampanii. Zielonogórzanie przystąpią do rozgrywek wzmocnieni aż 18 nowymi zawodnikami, którzy przyszli z innych klubów, głównie z Miners Wałbrzych.

O przeciwniku, transferach oraz celu na sezon mówi prezes Watahy, Sebastian Domański:

Początek sobotniego meczu o godzinie 15:00 na stadionie przy ul. Botanicznej.