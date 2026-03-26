Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej wystartowała z nowym cyklem spotkań. Pierwsze z nich odbywa się dziś w Zielonej Górze.

Prezes organizacji Piotr Gawara wyjaśnia, że jest to połączenie konferencji z tzw. networkingiem, czyli tworzeniem okazji do budowania relacji między przedsiębiorcami:

Jednym z gości imprezy jest Przemysław Pruszyński, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan, który wystąpił z prelekcją o deregulacji:

W konferencji udział biorą m.in. wiceprezydent Zielonej Góry Jarosław Flakowski, prezeska zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego Sylwia Wojtasik czy dyrektorka oddziału PKF Polska Monika Huzarska.

O kolejnych spotkaniach OPZL będzie informował na swojej stronie internetowej.