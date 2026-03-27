W niedzielę (29 marca) rusza 2. Aktywne Grand Prix Lipinek Łużyckich. Organizatorem sportowego wydarzenia jest grupa Aktywni Lipinki. To druga z dziesięciu imprez biegowych i marszów nordic walking. Start zaplanowano przy Leśnictwie Suchleb przy ulicy Górnej 1a.

Aby wziąć udział w evencie nie trzeba się zapisywać.

– Poprzednia edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy. Przyjść może każdy. I nie ważne, czy będzie biegł, czy maszerował. Liczy się dobra zabawa, integracja i pokonany dystans – mówi Ewa Spyra ze stowarzyszenia Aktywni Lipinki:

Początek niedzielnej imprezy godzina 9.30.