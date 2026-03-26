Koszykarki i koszykarze z Gorzowa Wlkp. będą od jutra walczyć o awans do półfinałów mistrzostw Polski w swoich kategoriach wiekowych.
W teoretycznie lepszej sytuacji są prowadzone przez Adama Chodkiewicza zawodniczki Enei AZS AJP, które rozegrają turniej ćwierćfinałowy mistrzostw Polski U-15 w swojej hali przy ul. Chopina.
Terminy meczów gorzowskiego zespołu:
Piątek 27.03 godz. 18.00 Enea AZS AJP – MUKS Bełchatów
Sobota 28.03 godz. 16.30 Enea AZS AJP – UKS 1LO Stal Brzeg
Niedziela 29.03 godz. 12.30 Enea AZS AJP – Energa MKS Truso Elbląg
O półfinał mistrzostw Polski U-17 zagrają koszykarze Kangoo Basket, jednak zespół trenera Oskara Brodziuka o awans walczyć będzie w dalekim Białymstoku.