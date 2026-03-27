Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku doczekają się funkcjonalnej i odnowionej hali sportowej. Żarski powiat modernizuje obiekt placówki. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Koszt robót to blisko 3 miliony złotych.

Firma wykonała już projekt i realizuje prace. – Cieszy nas bardzo, że sala będzie zmodernizowana. Mamy nowe pracownie i do pełni szczęścia brak nam jeszcze miejsca do zajęć z wychowania fizycznego. W ramach zadania położona zostanie specjalna nawierzchnia sportowa. Budynek zostanie także docieplony, będą nowe okna i drzwi – mówi dyrektorka szkoły Alicja Czerniawska:

Dodajmy, że do lubskiej szkoły uczęszcza około 460 uczniów.