Niezwykle atrakcyjnie zapowiada się XIX Memoriał Edwarda Jancarza.

W stawce jutrzejszych zawodów jest m.in. aż 10 zawodników, którzy albo starują, albo startowali w cyklu Grand Prix. Gwiazdą pierwszej wielkości jest oczywiście wychowanek gorzowskiego klubu Bartosz Zmarzlik, ale nie tylko on należy do faworytów zmagań, mówi rzecznik prasowy Stali Gorzów Michał Wasilewski.

Memoriałowe zawody to nie tylko walka na torze, to przede wszystkim upamiętnienie wybitnego sportowca, mówi były żużlowiec, obecnie trener Stali Gorzów Piotr Paluch:

Uczestnicy XIX Memoriału Edwarda Jancarza:

Bartosz Zmarzlik (Polska, Motor Lublin)

Brady Kurtz (Australia, Sparta Wrocław)

Anders Thomsen (Dania, Stal Gorzów)

Mikkel Michelsen (Dania, Apator Toruń)

Max Fricke (Australia, GKM Grudziądz)

Piotr Pawlicki (Polska, Unia Leszno)

Dominik Kubera (Polska, Falubaz Zielona Góra)

Patryk Dudek (Polska, Apator Toruń)

Jack Holder (Australia, Stal Gorzów)

Paweł Przedpełski (Polska, Stal Gorzów)

Mateusz Cierniak (Polska, Motor Lublin)

Andrzej Lebiediew (Łotwa, Falubaz Zielona Góra)

Oskar Paluch (Polska, Stal Gorzów)

Adam Bednar (Czechy, Stal Gorzów)

Mathias Pollestad (Norwegia, Stal Gorzów)

Hubert Jabłoński (Polska, Stal Gorzów)

Początek zmagań w piątek o godz. 17.30.