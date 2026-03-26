Produkty regionalne, serwetki czy obrazy – miedzy innymi takie rzeczy można znaleźć na jarmarku wielkanocnym w Zielonej Górze. Dla odwiedzających przygotowano prawie 30 stoisk, ustawionych w pobliżu ratusza.

Podczas wydarzenia nie zabraknie również warsztatów dla dzieci oraz tworzenia wielkanocnych palm.

Zapytaliśmy mieszkańców, czego poszukują na tegorocznym jarmarku:

Mirosława Sokołowska, sprzedawca rękodzieła przyznaje, że jarmark ma swój wyjątkowy klimat:

– Zainteresowanie dekoracjami jest coraz mniejsze – zauważa Bożena Ziobro, sprzedawca ozdób świątecznych:

Jarmark będzie czynny od czwartku do niedzieli w godzinach 12-18.