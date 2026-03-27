Gmina Lubsko rozpoczęła modernizację boisk do gier zespołowych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji. Dotychczasowa infrastruktura była w złym stanie technicznym. Koszt inwestycji to blisko milion złotych.

Wykonawca usunął już stare nawierzchnie. – W dalszej kolejności prowadzone będą prace ziemne. Podłoże wykonane zostanie w nowoczesnej technologii. Będzie także sztuczna trawa. Już niebawem młodzież zagra tu między innymi w piłkę nożną czy koszykówkę – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

Inwestycja ma się zakończyć z początkiem czerwca.