Noelia Castillo Ramos, 25-letnia Hiszpanka, która kilka lat temu padła ofiarą zbiorowego gwałtu, w czwartek po południu podda się eutanazji. Sparaliżowana kobieta będzie mogła jej dokonać po długim procesie sądowym i mimo sprzeciwu swojego ojca.

Everyone is gathering outside the hospital in Barcelona that 25-year-old Noelia Castillo Ramos will be euthanized in 10 hours from now. Many more coming tomorrow. If she chooses to let them take her life, she will know that millions of people around the world are going to miss… pic.twitter.com/GONTD0pfjg — Matt Wallace (@MattWallace888) March 26, 2026

Nikt z mojej rodziny tego nie popiera, ale szczęście ojca nie może być ważniejsze od szczęścia czy życia córki

– powiedziała Noelia w ostatnim wywiadzie, udzielonym stacji telewizyjnej Antena 3.

W 2022 r. kobieta padła ofiarą zbiorowego gwałtu w ośrodku dla nieletnich. Po tej tragedii próbowała popełnić samobójstwo, skacząc z piątego piętra; w wyniku upadku została sparaliżowana.

Dwa lata później Noelia złożyła wniosek o eutanazję, a specjalna komisja medyczna w Katalonii wydała zgodę na jej przeprowadzenie. Proces został jednak wstrzymany na skutek działań ojca kobiety, który – przy pomocy katolickiej organizacji Abogados Cristianos – rozpoczął batalię sądową o utrzymanie córki przy życiu wbrew jej woli.

Po potwierdzeniu prawa Noelii do eutanazji przez hiszpańskie sądy i odrzuceniu wniosku o wstrzymanie procesu przez Europejski Trybunał Praw Człowieka kobieta będzie mogła zrealizować swój zamiar. Eutanazja ma zostać wykonana w czwartek o godz. 18.

Sprawa 25-latki sprawiła, że w Hiszpanii ożyła debata na temat eutanazji, zalegalizowanej w kraju w 2021 r. Hiszpania stała się tym samym czwartym krajem w Europie – po Holandii, Belgii i Luksemburgu – który wprowadził możliwość jej wykonywania.

W przeprowadzonym w 2021 r. sondażu Centrum Badań Socjologicznych (CIS) 72,4 proc. Hiszpanów poparło prawo do eutanazji, a 15 proc. było przeciw.