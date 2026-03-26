Choć kalendarzowa wiosna dopiero się zaczęła, strażacy mają już pełne ręce pracy. W Zielonej Górze i powiecie odnotowano kilkadziesiąt pożarów traw i nieużytków.

– „Wystarczy kilkadziesiąt godzin wyższej temperatury, kilkunastu stopni i to już generuje pożary traw i nieużytków. One nie powstają samoczynnie – są spowodowane działaniem człowieka” – mówił dziś w Radiu Zielona Góra mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskich strażaków:

Strażacy podkreślają, że to dopiero początek sezonu, a takich zdarzeń jest już sporo. – Do pożarów dochodzi m.in. podczas wiosennych porządków – dodaje Kaniak:

Służby przypominają, że wypalanie traw jest nielegalne i grożą za to wysokie kary. Apelują też o rozwagę podczas prac porządkowych.

Arkadiusz Kaniak był dzisiaj gościem „Rozmowy o 9.00" w Radiu Zielona Góra.

