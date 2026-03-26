Wyłączając tak zwany żółty budynek, to ostatnia rudera na poszpitalnym terenie, na którym działa teraz CEZiB. Wkrótce jednak to się zmieni.

Jak dowiedziało się Radio Gorzów, miasto pozyskało właśnie blisko 2 mln 200 tys.euro na przebudowę budynku przy ul. Warszawskiej i utworzenie w nim cyfrowego centrum szkoleniowego. Mówi wiceprezydent Gorzowa Małgorzata Domagała:

Budynek przed laty służył jako szpitalna przychodnia. Teraz przygotowane będą tam dwie nowoczesne pracownie, z których korzystać będą mogli nie tylko uczniowie Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Mówi dyrektor szkoły Magdalena Łabuza:

Budynek E to sąsiad wyremontowanego internatu. Teraz kontrast pomiędzy budynkami jest ogromny. Po romecie, miejsce to tworzyć ma spójną całość.