Trwają dyskusje na temat zmian w tzw. ustawie antyalkoholowej. Aktualnie w Sejmie są aż trzy projekty ustaw, które mogą ograniczyć możliwości działań promocyjnych związanych z winiarstwem.

Gdyby zmiany weszły w życie, winiarze nie mogliby prowadzić działalności enoturystycznej i organizować takich imprez jak zielonogórskie winobranie.

Propozycje te budzą obawy środowiska winiarskiego, także w Lubuskiem. W Warszawie lobbują lubuscy parlamentarzyści, przedstawiciele Zielonej Góry, która uznawana jest za stolicę polskiego winiarstwa oraz przedstawiciele Izby Gospodarczej Lubuskich Winnic.

Czy przepisy dotyczące sprzedaży alkoholu powinny być zaostrzone? Czy zakaz rozwiązuje problem z nadmiernym spożyciem alkoholu? A może warto zadbać o edukację społeczeństwa?

Pyta Karolina Kamińska