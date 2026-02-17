10 lat temu mieszkańcy gmin Gubin i Brody w referendum nie zgodzili się na budowę kopalni węgla i elektrowni. Nie mieli chyba jednak świadomości, że złoża uznano za strategiczne dla państwa. Nie można na nich nic budować, prowadzić żadnych inwestycji, ściągać inwestorów. Miejscowości się wyludniają, bo nie ma perspektyw. Takich terenów jest w województwie lubuskim więcej.

Czy dziś, w obliczu zamknięcia kopalni w Bełchatowie, konieczności zamknięcia Turowa, nie należałoby się zastanowić nad powrotem do pomysłu sprzed lat?

Pyta Sławomir Kordyjalik

