Rozmowy w poczekalni dentystycznej bywają często nader ciekawe. Angażujemy się w interakcje, okazujemy współczucie czy wspieramy się nawzajem. Taką scenę odgrywają aktorzy „Teatru eS” działającego przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku Żarskiego Domu Kultury.

Seniorzy przygotowują się do wystawienia kolejnego spektaklu. Już jutro zaprezentują się na deskach sali widowiskowej Luna przy ulicy Okrzei. Nad całością przebiegu prób i finału scenicznego przedstawienia za każdym razem czuwa instruktorka Daniela Giecold. Jak podkreśla jest to grupa wspaniałych, otwartych i pełnych zapału ludzi. – Wiek to tylko cyfra, a wnętrze każdy z nich ma przebogate. Tutaj możemy polegać jeden na drugim. Tu także zawiązały się przyjaźnie i widać radość jaką każdy czerpie z możliwości tworzenia czegoś razem – zaznacza animatorka kultury:

Dodajmy, że jutrzejszy spektakl inspirowany twórczością Jeremiego Przybory zobaczyć można o godzinie 17.00.