Dziś mija czwarty rok od wybuchu wojny w Ukrainie. Od ponad 1462. dni Ukraińcy stawiają opór przed Rosjanami. Dwudziestego czwartego lutego 2022 roku o 5:00 czasu wschodnioeuropejskiego wojska Putina ruszyły do natarcia. Atak nastąpił także z terytorium Białorusi. Była to eskalacja konfliktu trwającego od 2014 roku – aneksji Krymu i wojny na wschodzie Ukrainy. Moskwa od dawna sprzeciwiała się integracji Ukrainy z NATO i Unią Europejską oraz dążyła do utrzymania jej w swojej strefie wpływów.

Jak państwo wspominają wydarzenia sprzed czterech lat? Jak działania wojenne w sercu Europy zmieniły sposób prowadzenia dyplomacji i przygotowywania się do ewentualnego konfliktu? Jak dalej potoczy się ten konflikt?

Pyta Karolina Kamińska