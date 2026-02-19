Broń atomowa, dotychczasowy temat tabu pojawia się co raz częściej w debacie w kontekście bezpieczeństwa Europy. Prezydent Karol Nawrocki w „Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii” oświadczył, że jest „wielkim zwolennikiem” przystąpienia Polski do programu nuklearnego. Według niego Warszawa powinna podążać drogą rozwijania własnego potencjału jądrowego z poszanowaniem wszelkich regulacji międzynarodowych, ponieważ znajduje się „na granicy konfliktu zbrojnego”. Podobnego zdania jest wielu Polaków, a pokazują to badania opinii publicznej.

Pracownika SW Research na zlecenie Onetu zapytała Polaków, co sądzą na ten temat. „Czy Polska powinna mieć swoją bombę atomową?” — brzmiało pytanie.

Odpowiedzi „tak” udzieliło 41,9 proc. respondentów, co oznacza, że największą grupę stanowią zwolennicy bomby atomowej w Polsce. Przeciwnego zdania jest 28,7 badanych, co oznacza, że wybrali odpowiedź „nie”, a opcję „trudno powiedzieć” wskazało 29,4 proc. uczestników badania. Sceptycy takiego kierunku rozwoju naszej obronności wskazują na to, że własna droga do własnej broni atomowej będzie trudna i kosztowna. W dodatku może by obarczona konsekwencjami politycznymi. Jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Czy Polska powinna dążyć do własnej broni atomowej? Czy może dążyć do przyłączenia się do programu Nuclear Sharing, czyli mechanizmu w ramach NATO, w którym część państw nienuklearnych Sojuszu uczestniczy w systemie odstraszania jądrowego, mimo że formalnie nie posiada własnej broni atomowej? Czy broń atomowa w Polsce to realny pomysł? Czy wpłynie pozytywnie na nasz bezpieczeństwo?

Pyta Daniel Rutkowski

