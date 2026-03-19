Szefowa MEN Barbara Nowacka poinformowała, że MEN kończy prace nad przepisami zakazującymi używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych od 1 września 2026 r. – Zakładamy całkowite ograniczenie korzystania z telefonów w trakcie zajęć i przerw. Urządzenia będzie można posiadać, ale ich użycie będzie dopuszczalne jedynie w uzasadnionych przypadkach, np. zdrowotnych – zapowiedziała szefowa MEN. Podczas wczorajszej konferencji prasowej w Olsztynie ministra Nowacka mówiła m.in. o toczących się w MEN pracach nad Krajową Strategią Młodzieżową, w której zostaną wykorzystane wnioski i rekomendacje zawarte w „Diagnozie Młodzieży 2026”. Wskazała, że strategia ma powstać do końca jesieni, ale – jak podkreśliła – niektóre działania muszą być podjęte pilnie. „W ministerstwie właśnie kończymy prace nad dużą zmianą legislacyjną, bardzo istotną dla szkół, która spowoduje, że od 1 września 2026 r. w szkołach podstawowych wprowadzimy zakaz używania telefonów komórkowych. Jest to decyzja przyspieszona w tej chwili, decyzja przyspieszona też po mojej rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem” – powiedziała ministra.

Dodała, że takie przepisy spowodują, że dzieci nie będą mogły korzystać z telefonów na lekcjach. „Wyjątkiem może być proces dydaktyczny i decyzja nauczyciela, ale nie może być to norma, bo widzimy jak bardzo uzależnione są dzieci od internetu” – zaznaczyła.

Jak Państwo oceniacie ten pomysł? Czy dzięki temu nasze dzieci będą lepiej wykorzystywać czas w szkole? Czy jest to realny pomysł, który wpłynie również na zdrowie naszych pociech?

Pyta Daniel Rutkowski