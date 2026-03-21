Walizkę pełną dźwięków spakują w niedzielę muzycy Filharmonii Gorzowskiej. Do wspólnej podróży zapraszają całe rodziny.

Muzyka klasyczna to nie tylko dźwięki, ale również kolory, krajobrazy i fantastyczne historie. Niedzielny koncert familijny ma być tego najlepszym przykładem. Zaprasza Małgorzata Szwajlik, kierownik działu artystycznego Filharmonii:

W programie koncertu zaplanowano wiele baśniowych utworów:

Razem z orkiestrą podczas niedzielnego koncertu wystąpi młody trębacz Hugon Długosz.

Koncert zatytułowany „Walizka pełna dźwięków” w niedzielę, 22. marca w samo południe w Filharmonii Gorzowskiej. Bilety można nabyć na stronie >>https://bilety.filharmoniagorzowska.pl/<<.

29 marca Filharmonia Gorzowska zaprasza na koncert „VIA CRUCIS – MUZYKA NA WIELKI TYDZIEŃ”. Poruszające dzieło pasyjne Pawła Łukaszewskiego w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry pod batutą Agnieszki Franków-Żelazny. Czternaście stacji Drogi Krzyżowej w przejmującej, współczesnej odsłonie – koncert sprzyjający refleksji i wyciszeniu przed Wielkim Tygodniem.

W marcu filharmonicy zapraszają również na koncerty edukacyjne i familijne dla najmłodszych melomanów – od muzycznych podróży po spotkania z rytmem i tańcem.

