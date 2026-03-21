Kilka tygodni temu w Rozmowie z Gorzowa na naszej antenie Aneta Gnaczyńska, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury powiedziała, że po przeprowadzce dotychczasowa siedziba centrum zastanie sprzedana. Informacja wzbudziła wiele dyskusji wśród gorzowian.

Pojawiły się propozycje, aby przy ul. Drzymały powstał Dom Historii Miasta, albo by budynek został przekazany seniorom. Temat poruszyli dziś tez radni Rady Miasta podczas audycji: Kończymy Tydzień.

– Dawna siedziba MCKu to budynek zrujnowany podkreśla Jerzy Synowiec, radny KO:

– Pojawiają się nowe propozycje, ta dyskusja nabiera tempa – zwraca uwagę Maciej Buszkiewicz, radny prezydenckiego klubu Gorzów Plus:

– Jeżeli budynek dawnego ratusza jest wciąż nie wyremontowany, to jak możemy myśleć o pozostawieniu kolejnego budynku – dodaje Krzysztof Kielec z Prawa i Sprawiedliwości:

Na razie nie jest znana szacunkowa wartość budynku centrum, czy koszt ewentualnego remontu.

