Przebudowa gorzowskiego stadionu piłkarskiego w Gorzowie niedługo się rozpocznie. Prezydent miasta spotkał się z szefami dwóch największych klubów piłkarskich.

Długo wyczekiwana przez kibiców piłki nożnej w regionie inwestycja wkracza w kolejną fazę. Po miesiącach spotkań, konsultacji i kolejnych wizualizacji mamy konkret: powstanie plan funkcjonalno-użytkowy, a już w lipcu ma ruszyć przygotowanie przetargu. To efekt porozumienia dwóch gorzowskich klubów piłkarskich z władzami miasta. Informacje na ten temat przekazano po spotkaniu prezydenta Jacka Wójcickiego z Mariuszem Kaczorkiem, prezesem Stilonu oraz Zbigniewem Pakułą, szefem Warty Gorzów.

– Bardzo się cieszę, że kluby doszły do porozumienia – mówi nam Jacek Wójcicki:

Uwagi i pomysły prezesów obu klubów będą brane pod uwagę podczas tworzenia planu funkcjonalno-użytkowego dla stadionu:

Przygotowania do przetargu mają się rozpocząć w lipcu tego roku.