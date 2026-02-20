Ponad stuletni budynek przy ul. Drzymały, w którym jeszcze do niedawna mieściła się siedziba Miejskiego Centrum Kultury stoi pusty. Co dalej? Sprzedać, oddać seniorom, stworzyć Dom Historii Miasta?

Pomysłów na zagospodarowanie tej przestrzeni jest wiele, ale prawie każdy oznaczałby wielomilionowy remont. – Bądźmy racjonalni – apelował dziś na naszej antenie Tomasz Rafalski, przewodniczący klubu PiS w gorzowskiej radzie miasta:

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta prezydent Jacek Wójcicki mówił, że nie ma planów remontu budynków przy ulicy Drzymały. Zdaniem prezydenta, pilniejszym problemem do rozwiązania jest budynek dawnego ratusza przy ulicy Obotryckiej. Koszt tej inwestycji to około 100 milionów złotych.

