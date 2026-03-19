W nocy z czwartku na piątek (19/20 marca) nad Polskę nasuwać się będzie chłodny front atmosferyczny. Przyniesie wzrost zachmurzenia i przelotne opady deszczu – poinformował synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Dodał, że w centrum i na południu kraju wystąpią przymrozki.

W czwartek przeważnie pogodnie. Więcej chmur jedynie we wschodniej części kraju. Temperatura maksymalna osiągnie od 8 st. C nad samym morzem, 10-12 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 14 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, przeważnie z kierunku północno-zachodniego.

Dalsza część tekstu pod grafiką

W północnej części kraju zachmurzenie wzrośnie, wystąpią też przelotne opady deszczu. W centrum i na południu bez opadów. Na północy temperatura osiągnie od 1 do 3 st. C. Chłodniej będzie w pasie od Podlasia przez województwa mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie i część Lubelszczyzny. Najniższa temperatura minimalna wyniesie do minus 2 st. C. W południowej części kraju od 0 do minus 2 st. C. W związku ze zjawiskami wydane zostanie ostrzeżenie o przymrozkach dla części centralnej i południowej kraju.

Dalsza część tekstu pod nagraniami z pogodą na weekend i prognozą hydrologiczną

W piątek w całej Polsce zachmurzenie duże. W ciągu dnia na krańcach północnych możliwe większe przejaśnienia. Miejscami w całym kraju wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Termometry wskażą 6-7 st. C nad samym morzem, 7-9 st. C na przeważającym obszarze kraju i 10-12 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Dalsza część tekstu pod grafiką

W nocy z piątku na sobotę w północnej połowie kraju miejscami utworzyć mogą się silne zamglenia i mgły. Na północy noc będzie bardzo chłodna. Na tym obszarze prognozowane są spadki temperatury miejscami do minus 3 st. C. Na południu więcej chmur i miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 0 do 2-3 st. C. W górach miejscami również opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Dalsza część tekstu pod grafiką

Sobota na przeważającym obszarze kraju będzie pogodna. Więcej chmur utrzyma się w województwach południowych, gdzie prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura osiągnie przeważnie około 10 st. C. Chłodniej będzie nad samym morzem (7-8 st. C) i na południu kraju (8-9 st. C).