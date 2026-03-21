HPV pod kontrolą to hasło dzisiejszego spotkania specjalistów z Lubuszankami w siedzibie zamiejscowego wydziału Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie. Tematem dzisiejszych rozmów jest skuteczna profilaktyka raka szyjki macicy. Na stronie internetowej Lubuskiego NFZ, kobiety zajdą wykaz placówek gdzie wykonają darmowe badania cytologiczne.

Rak szyjki macicy to najczęściej diagnozowany nowotwór związany z wirusem brodawczaka ludzkiego. Tymczasem dzięki badaniom profilaktycznym, takim jak test HPV HR, możemy wykryć zmiany na wczesnym etapie i zapobiec rozwojowi choroby. Mówi dyrektor lubuskiego NFZ Edward Jakubowski:

Każdego roku około 3 tysięcy Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. Ponad 90 procent tych nowotworów związanych jest właśnie z wirusem HPV. Tymczasem wiele kobiet przyznaje, że unika badań

– Warto pamiętać, że przed wirusem możemy się chronić poprzez szczepienia – mówi Renata Korczak specjalistka chorób zakaźnych

A wszelkie informacje związane z wykonywaniem nowego testu HPV HR znaleźć można na stronie internetowej lubuskiego NFZ >>www.nfz.gov.pl/<<.