Gorzowska młodzież poznaje życie Maxa bahra. W Pałacu Biskupów otwarto wystawę.

Dzisiaj zainaugurowano projekt pod nazwą „U Bahra” skierowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych z Gorzowa. W ramach tego projektu odbyło się spotkanie, na których młodzież mogła dowiedzieć się kim był Max Bahr – mówi ksiądz Wojciech Oleśków, dyrektor Instytutu biskupa Wilhelma Pluty.

W ramach projektu otwarto także wystawę zatytułowaną „Juta, domy, republika. Przemysłowiec i reformator społeczny Max Bahr” dodaje Marta Kowalska ze Stowarzyszenia „Rozwój’, organizator wystaw.

W spotkaniu inaugurującym projekt wzięli udział uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz sami mieszkańcy. „To ważne, by pamiętać o takich postaciach” mówili.

Max Bahr był niemieckim przemysłowcem, działaczem społecznym i filantropem, który na przełomie XIX i XX wieku odegrał kluczową rolę w rozwoju dzisiejszego Gorzowa. Jako właściciel ogromnej fabryki juty nie tylko stworzył jedno z największych przedsiębiorstw w regionie, ale stał się również pionierem nowoczesnej polityki socjalnej, budując dla swoich pracowników domy, łaźnie oraz dbając o ich opiekę zdrowotną.