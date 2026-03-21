Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze zaprasza na Dzień Sprzątania Łowisk. To już czwarta edycja akcji. W większości kół odbywać się będzie dzisiaj i jutro.

– Akcja obejmuje wszystkie Koła PZW Okręgu w Zielonej Górze i wszystkie wody będące w użytkowaniu Okręgu – informuje Beata Gacek, rzeczniczka zielonogórskiego PZW.

Beata Gacek dodaje, że choć akcja sprzątania wód na obszarze działania PZW w Zielonej Górze odbywa się w ten weekend, to w niektórych kołach odbędzie się ona w późniejszych terminach. Zapewnia jednak, że przyłączają się do niej wszystkie koła okręgowe.